Comunicato Regione: Economia urbana. Riqualificazione delle aree commerciali e promozione del territorio: cofinanziati 36 progetti di Comuni e Unioni con oltre 4 milioni di euro

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 SPESA PREVISTA
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (B0)
SCOPRI IL TERRITORIO IMOLESE, TERRA DI MOTORI E DI EVENTI
€ 80.000,00
€ 80.000,00
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
circa 69,93%
€ 55.944,06
COMUNE DI BOLOGNA
MERCATI RIONALI: LUOGHI DI RIGENERAZIONE URBANA E DI SOCIALITÀ
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI FERRARA (FE)
INIZIATIVE DI
PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ LOCALI
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE)
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VOCAZIONE
COMMERCIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO 2024
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI FORLI (FC)
RIVIVIAMO IL CENTRO
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI CESENA (FC)
CESENA, DAL PATRIMONIO UNESCO AI PERCORSI DEL SAVIO: ALLA
SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DI CESENA E DELLA VALLE DEL SAVIO
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI MODENA
PIANO DI PROMOZIONE PER RAFFORZARE L’IDENTITÀ
TURISTICA, CULTURALE ED ESPERIENZIALE DI MODENA E DEL SUO
TERRITORIO.
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI E AREE URBANE DI RIFERIMENTO
(2025/2026)
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI PIACENZA
AL CENTRO LE PERSONE
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
SAPORI E TRADIZIONI DELLA VAL D’ARDA
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (ENTE
CAPOFILA PER CONTO DI ALBARETO, BARDI,
BEDONIA, BORE, PELLEGRINO PARMENSE,
TORNOLO E VARSI) (PR)
DAL TARO AL CENO TRA PASSAGGI E PAESAGGI
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
€ 70.000,00
€ 70.000,00
€ 48.950,98
SOGGETTI RICHIEDENTI
UNIONE DEI COMUNI
CERAMICO (MO)
DENOMINAZIONE PROGETTI
DISTRETTO
UNIONE BASSA EST PARMENSE (ENTE CAPOFILA PER DI CHE PASTA SEI?
SORBOLO MEZZANI, COLORNO, TORRILE) (PR)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
IL RILANCIO DEI CENTRI STORICI E DEL SISTEMA AGGREGATIVO DELLE
IMPRESE: INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI ED ESPERIENZE MULTIFORMI
SPESA
AMMESSA
COMUNE DI CERVIA (RA)
RINASCITA URBANA TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE:
RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI TAGLIATA
€ 80.000,00
COMUNE DI REGGIO EMILIA
FESTIVAL “ESTATE IN CENTRO STORICO” TRA CULTURA SPORT E
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI SCANDIANO (RE)
PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE
“SCANDIANO VIVA” UNA CITTÀ DI CUI INNAMORARSI
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
SANTA-PROXIMITY: SUPPORTO ALL’ECONOMIA DI PROSSIMITÀ
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL
CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
RICCIONE SHOPPING DISTRICT
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 55.944,06
COMUNE DI RICCIONE (RN)
TOTALI
*Comuni montani
€ 80.000,00
€ 55.944,06
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