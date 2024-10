Comunicato Regione: Economia urbana. Riqualificazione delle aree commerciali e promozione del territorio: cofinanziati 36 progetti di Comuni e Unioni con oltre 4 milioni di euro

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 SPESA PREVISTA

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (B0)

SCOPRI IL TERRITORIO IMOLESE, TERRA DI MOTORI E DI EVENTI

€ 80.000,00

€ 80.000,00

CONTRIBUTO

CONCEDIBILE

circa 69,93%

€ 55.944,06

COMUNE DI BOLOGNA

MERCATI RIONALI: LUOGHI DI RIGENERAZIONE URBANA E DI SOCIALITÀ

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI FERRARA (FE)

INIZIATIVE DI

PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA

VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ LOCALI

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE)

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VOCAZIONE

COMMERCIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO 2024

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI FORLI (FC)

RIVIVIAMO IL CENTRO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI CESENA (FC)

CESENA, DAL PATRIMONIO UNESCO AI PERCORSI DEL SAVIO: ALLA

SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DI CESENA E DELLA VALLE DEL SAVIO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI MODENA

PIANO DI PROMOZIONE PER RAFFORZARE L’IDENTITÀ

TURISTICA, CULTURALE ED ESPERIENZIALE DI MODENA E DEL SUO

TERRITORIO.

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING DELL’UNIONE DEI COMUNI

DEL DISTRETTO CERAMICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE

COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI E AREE URBANE DI RIFERIMENTO

(2025/2026)

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI PIACENZA

AL CENTRO LE PERSONE

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

SAPORI E TRADIZIONI DELLA VAL D’ARDA

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (ENTE

CAPOFILA PER CONTO DI ALBARETO, BARDI,

BEDONIA, BORE, PELLEGRINO PARMENSE,

TORNOLO E VARSI) (PR)

DAL TARO AL CENO TRA PASSAGGI E PAESAGGI

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 48.950,98

SOGGETTI RICHIEDENTI

UNIONE DEI COMUNI

CERAMICO (MO)

DENOMINAZIONE PROGETTI

DISTRETTO

UNIONE BASSA EST PARMENSE (ENTE CAPOFILA PER DI CHE PASTA SEI?

SORBOLO MEZZANI, COLORNO, TORRILE) (PR)

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)

IL RILANCIO DEI CENTRI STORICI E DEL SISTEMA AGGREGATIVO DELLE

IMPRESE: INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

COMMERCIALI ED ESPERIENZE MULTIFORMI

SPESA

AMMESSA

COMUNE DI CERVIA (RA)

RINASCITA URBANA TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE:

RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI TAGLIATA

€ 80.000,00

COMUNE DI REGGIO EMILIA

FESTIVAL “ESTATE IN CENTRO STORICO” TRA CULTURA SPORT E

VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI SCANDIANO (RE)

PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE

“SCANDIANO VIVA” UNA CITTÀ DI CUI INNAMORARSI

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

SANTA-PROXIMITY: SUPPORTO ALL’ECONOMIA DI PROSSIMITÀ

ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NEL

CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

RICCIONE SHOPPING DISTRICT

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 55.944,06

COMUNE DI RICCIONE (RN)

TOTALI

*Comuni montani

€ 80.000,00

€ 55.944,06