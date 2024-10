[Comune Palermo] Piazza Giulio Cesare. Dichiarazione consigliera comunale Amella

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 «Palermo, emergenza degrado e sicurezza in piazza Giulio Cesare: necessario

un intervento immediato dell’amministrazione comunale.

La situazione di degrado e insicurezza in cui versa la zona di piazza

Giulio Cesare, adiacente all’Ufficio Elettorale del Comune di Palermo, è

divenuta ormai una realtà inaccettabile e intollerabile per cittadini e

lavoratori. L’area, che dovrebbe rappresentare un luogo di servizio,

supporto e sicurezza per la comunità, si è trasformata in uno scenario di

degrado e pericolo, dove il disordine ha preso il sopravvento a causa

dell’assenza di un’adeguata gestione e supervisione da parte degli organi

competenti.

Erbacce, rifiuti accumulati e atti intimidatori sono solo alcune delle

problematiche che i residenti e i lavoratori affrontano quotidianamente.

Episodi di consumo di sostanze stupefacenti e atti osceni in luogo

pubblico, come rapporti sessuali compiuti sotto gli occhi allibiti e

terrorizzati di cittadini e dipendenti comunali, hanno trasformato la zona

in un luogo che ben poco ha a che vedere con le finalità istituzionali di

decoro e sicurezza che dovrebbero caratterizzarlo.

Questa situazione, ormai protratta da tempo, ha superato ogni limite di

tolleranza, rendendo non solo impossibile per i cittadini accedere ai

servizi dell’Ufficio Elettorale con serenità, ma anche per i lavoratori

svolgere il proprio ruolo in un ambiente sicuro e dignitoso. Il palazzo è

anche la sede del Consiglio della prima Circoscrizione.

Perciò, con una nota indirizzata al sindaco Roberto Lagalla e al prefetto

Massimo Mariani, abbiamo chiesto un intervento immediato e risolutivo per

la bonifica dei luoghi e il ripristino della sicurezza attraverso il

coinvolgimento delle Forze di Polizia. È indispensabile, inoltre, procedere

alla chiusura notturna dei due cancelli posti sui lati di piazza Giulio

Cesare, una misura che dovrebbe essere stata già adottata ma che, a quanto

risulta, è stata rinviata incredibilmente causa del mancato acquisto di un

catenaccio di pochi euro. Chiediamo anche che venga garantito

quotidianamente un servizio di presidio di Polizia Municipale all’ingresso

dell’Ufficio Elettorale.

Questa situazione rappresenta un grave fallimento dell’amministrazione

attuale, incapace finora di garantire il minimo livello di decoro e

sicurezza per una zona fondamentale della città, a pochi passi dalla

stazione e in un contesto che accoglie ogni giorno numerosi cittadini e

turisti.

È dovere dell’amministrazione comunale di Palermo intervenire con fermezza

e tempestività, mettendo da parte ritardi e disinteresse per risolvere con

efficacia una situazione indegna per un luogo pubblico e per la quinta

città di Italia».

Lo dichiara Concetta Amella, consigliera comunale M5S e componente della

terza Commissione consiliare “Aziende partecipate e ambiente”.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo