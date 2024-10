(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 Mediterraneo. Petrucci (FdI): Favorire accesso donne al mondo delle materie STEM

“L’unità e la prosperità del Mediterraneo sono valori che passano anche attraverso l’impegno della Commissione per i diritti delle donne dei Paesi euromediterranei presso l’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, la cui riunione si è aperta oggi a Palazzo Madama. Nel corso dell’ultimo incontro di Rabat abbiamo deciso di puntare in particolare sul tema dell’accesso delle ragazze e delle donne alle discipline STEM, intese come strumento di vero cambiamento sociale. Insieme, condivideremo riflessioni e buone pratiche emerse a livello nazionale e regionale, con l’obiettivo di favorire una seria cooperazione e la nascita in questo senso di politiche condivise. Nella due giorni di riunioni, avremo modo di illustrare studi, progetti e iniziative che a pieno titolo rientrano nell’impegno comune di promuovere maggiormente l’acquisizione da parte delle donne del Mediterraneo, con particolare riferimento alla sponda sud, di competenze professionali nelle discipline scientifiche. Solo attraverso un impegno congiunto e a più livelli possiamo costruire un modello che valorizzi i diritti delle donne in questo campo e promuova lo sviluppo di tutta la regione”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e presidente della commissione donne dell’APUpM, in apertura della seduta della commissione in corso in Senato.

