Convocazione Consiglio Comunale di Grottaglie

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
SEGRETERIA GENERALE/ ORGANI ISTITUZIONALI
ai Sigg. Consiglieri Comunali
al Sig. Segretario Generale
al Sig. Sindaco
Oggetto: convocazione Consiglio Comunale.
Si notifica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, nella sala
consiliare del Comune di Grottaglie, il giorno 30/10/2024 alle ore 17:00, per la
trattazione dei seguenti argomenti:
1. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEZIONE 6.1 DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2024-2026, AFFERENTE
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FABBISOGNO
DI PERSONALE E CONTESTUALE CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.
2. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N°36 “DISCIPLINA REGIONALE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI
DELL’ART.3 COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 06 GIUGNO 2001 N°380 E
RELATIVE
MODIFICHE
(TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) E
DISPOSIZIONI DIVERSE”. ADEMPIMENTI COMUNALI DI CUI ALL’ART.
3. PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) DI
GROTTAGLIE 2022/2024 – APPROVAZIONE DEFINITIVA
4. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 87/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
5. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 126/2023 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
6. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 17/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
7. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 99/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
8. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 95/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
9. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 91/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
10. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 20/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI
DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.
11. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 19 SETTEMBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4,
D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
12. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 26 SETTEMBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4,
D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
13. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 4 OTTOBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4, D.
LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
14. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 10 OTTOBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4, D.
LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
15. ODG DDL SICUREZZA
Allo stesso tempo si comunica che, ove la prima riunione dovesse andare deserta, la
seduta di seconda convocazione è fissata per il giorno 31/10/2024 alle ore 17:00.
Grottaglie, 24/10/2024
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Aurelio Marangella
(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 CITTÀ DI GROTTAGLIE