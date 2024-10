Convocazione Consiglio Comunale di Grottaglie

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

Provincia di Taranto

SEGRETERIA GENERALE/ ORGANI ISTITUZIONALI

ai Sigg. Consiglieri Comunali

al Sig. Segretario Generale

al Sig. Sindaco

Oggetto: convocazione Consiglio Comunale.

Si notifica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria, nella sala

consiliare del Comune di Grottaglie, il giorno 30/10/2024 alle ore 17:00, per la

trattazione dei seguenti argomenti:

1. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEZIONE 6.1 DEL DOCUMENTO

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) TRIENNIO 2024-2026, AFFERENTE

ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FABBISOGNO

DI PERSONALE E CONTESTUALE CONSEGUENTE VARIAZIONE AL

BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.

2. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023 N°36 “DISCIPLINA REGIONALE

DEGLI INTERVENTI DI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI

DELL’ART.3 COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 06 GIUGNO 2001 N°380 E

RELATIVE

MODIFICHE

(TESTO

UNICO

DELLE

DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) E

DISPOSIZIONI DIVERSE”. ADEMPIMENTI COMUNALI DI CUI ALL’ART.

3. PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) DI

GROTTAGLIE 2022/2024 – APPROVAZIONE DEFINITIVA

4. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 87/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

5. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 126/2023 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

6. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 17/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

7. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 99/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

8. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 95/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

9. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 91/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

10. ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE N. 20/2024 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO AI SENSI

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. N. 267/2000.

11. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA

DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 19 SETTEMBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4,

D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

12. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA

DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 26 SETTEMBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4,

D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

13. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA

DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 4 OTTOBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4, D.

LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

14. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 2024/26. RATIFICA

DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 10 OTTOBRE 2024 (ART. 42, COMMA 4, D.

LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

15. ODG DDL SICUREZZA

Allo stesso tempo si comunica che, ove la prima riunione dovesse andare deserta, la

seduta di seconda convocazione è fissata per il giorno 31/10/2024 alle ore 17:00.

Grottaglie, 24/10/2024

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Aurelio Marangella