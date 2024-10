COMUNICATO STAMPA – AMBIENTE, ASSESSORA ALFONSI: RAPPORTO LEGAMBIENTE SU ECOSISTEMI URBANI CI CONFORTA NEL NOSTRO LAVORO PER UNA CAPITALE PIỦ SOSTENIBILE.

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

CONFORTA NEL NOSTRO LAVORO PER UNA CAPITALE PIỦ SOSTENIBILE.*

“Il 31° Rapporto sugli Ecosistemi Urbani, presentato questa mattina, fa

registrare un importante balzo in avanti della Capitale nella classifica

generale dei capoluoghi di provincia stilata da Legambiente ogni anno.

Roma, infatti, passa dall’89° posto dello scorso anno – su 106 posti in

totale – al 65° di quest’anno, con un miglioramento netto di ben 24

posizioni che la porta ad avvicinare Milano (56esima posizione) e a

scavalcare importanti centri del nord Italia come Verona e Torino”.

Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei

Rifiuti di Roma Capitale, in una nota.

“Questa amministrazione sta accelerando molto per sviluppare le azioni

previste dal nostro Piano Clima, che rappresenta un quadro finalmente

organico e coordinato delle politiche da mettere in campo per raggiungere

gli obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità ambientale previsti

dalla normativa di riferimento e dai programmi europei.

Con la messa a terra delle risorse proprie e del PNRR, oltre 10 miliardi di

investimenti previsti nei prossimi anni per la mobilità sostenibile,

l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, la crescita

della produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di

forestazione urbana, la gestione sostenibile dei rifiuti, nei prossimi anni

la situazione di Roma, dal punto di vista delle performance ambientali, non

potrà che migliorare” conclude l’Assessora.

