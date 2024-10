(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): PUNTATA REPORT VISIONATA DA GOVERNO? SE VERO GRAVISSIMO

Roma, 27 ottobre. – “Abbiamo una domanda semplice per Giorgia Meloni o per chi del governo possa dare una risposta immediata: è vero o no che la puntata di stasera di Report è stata portata in visione dal direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, a palazzo Chigi prima della sua messa in onda? Non è il caso di fare ironia su una questione così delicata. Ci basta un sì o un no. Ma è evidente che se la risposta fosse la prima sarebbe gravissimo e la deriva illiberale di questo governo si manifesterebbe plasticamente davanti agli occhi di tutti. Utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione perché venga fatta chiarezza su ogni aspetto”. Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle