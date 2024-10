(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 *PEREGO (DIFESA): AVVENUTO INCONTRO CON IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA EGIZIANA*

*Alessandria (Egitto) 27 ottobre*– “ _L’attuale situazione geopolitica mondiale impone una forte collaborazione internazionale quale elemento essenziale e imprescindibile per un futuro di pace che passa, inevitabilmente, da un rafforzamento della difesa e sicurezza_ ” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, all’avvio dei lavori con il Capo di Stato Maggiore della Marina egiziana, Vice Admiral Ashraf Ibrahim Atwa Megahed.

Nel corso dell’incontro sono state toccate diverse tematiche d’interesse comune tra le quali l’evoluzione della situazione geopolitica in Medio Oriente, le ricadute economiche della crisi in Mar Rosso e le possibili aree di collaborazione ambito Difesa e Sicurezza.

“ _L’impegno dell’Italia, ribadito anche in occasione del recente G7, mira a sostenere iniziative per raggiungere una pace stabile e duratura in Medio Oriente, una regione di fondamentale importanza strategica per l’area mediterranea_ ” ha sottolineato Perego.

L’Ammiraglio Ashraf Ibrahim Atwa Megahed ha espresso parole di apprezzamento per le relazioni bilaterali esistenti tra Italia-Egitto, per il commitment nazionale nel mantenimento della sicurezza nel Mediterraneo e per il prezioso contributo a garanzia della libertà di navigazione in Mar Rosso a contrasto della minaccia degli Houthi.

“ _L’Italia continuerà a contribuire per il comune obiettivo della pace in Medioriente oltre che per il mantenimento della stabilità nell’area mediterranea; questo a favore di un benessere condiviso e sostenibile per le nostre nazioni_ ” ha concluso Perego.

