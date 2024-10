(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Sicilia: FI, movimento giovanile solido e coeso

“Ringrazio tutta la dirigenza del partito siciliano, il segretario regionale Marcello Caruso, il presidente Renato Schifani, ma soprattutto i nostri ragazzi Antonio Montemagno e Fabrizio Tantillo, che sono rispettivamente il coordinatore regionale e il vice del movimento giovanile. In Sicilia abbiamo un gruppo solido, ben rappresentato e con tantissimi ragazzi e sono molto contento del lavoro che stanno portando avanti. Alla festa nazionale di Forza Italia Giovani che si è svolta a Bellaria della Sicilia sono arrivati 100 ragazzi, che si sono pagati il biglietto dell’aereo e l’hotel. Questo è un segnale fondamentale: significa che Forza Italia c’è, è viva e attrattiva soprattutto nei confronti dei giovani”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, intervenendo a “Al Centro del Mediterraneo”, la convention di Forza Italia in corso a Santa Flavia (Palermo), nel panel “Ricerca e Innovazione, la strada verso il futuro”, con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Al panel sono intervenuti anche Antonio Montemagno e Fabrizio Tantillo. Montemagno ha rimarcato l’importanza del risultato raggiunto grazie all’impegno del ministro Bernini: l’abolizione del test a crocette per l’ammissione al test di medicina. “Un provvedimento – ha detto – con cui il governo ha dato risposte ai giovani ma anche agli ospedali e alla grande necessità che il Paese ha di medici”.

Tantillo ha sottolineato l’apporto del movimento giovanile al grande risultato elettorale ottenuto in Sicilia che, “con il 24%, è stata la regione più azzurra d’Italia. Un risultato raggiunto grazie all’impegno dei candidati, dei sindaci, ma anche dei giovani”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma