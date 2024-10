(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

ROMA, CASINI-LEONCINI-DOLFI (IV): DUE NUOVE AREE LUDICHE DEDICATE AGLI SCACCHI NEL MUNICIPIO II

Roma, 26 ottobre 2024 – “Due postazioni pubbliche per i giochi da scacchiera, all’interno di Villa Massimo e di Villa Leopardi, nel Municipio II. Le abbiamo fortemente volute, trovato i fondi e questo week end – grazie anche al lavoro dell’Assessore all’Ambiente e allo Sport del Secondo Municipio, Rino Fabiano, che ringraziamo – finalmente le inauguriamo. Oggi a Villa Massimo e domani a Villa Leopardi, sarà quindi possibile approcciarsi a queste affascinanti discipline insieme a maestri federali di scacchi e a tantissimi appassionati. Una bella iniziativa, in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Romana, che non solo permette di rilanciare giochi di grande storia e tradizione, adatti a persone di tutte le età, ma anche di rivitalizzare importanti spazi di quartiere rendendoli luoghi di socialità e cultura”. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II.

