(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 RAI, FLORIDIA: CHI HA RUOLI DI RESPONSABILITÀ RISPETTI VALORI DEMOCRATICI

Roma, 26 ottobre. – “È fondamentale che chi occupa ruoli di rilievo nel Servizio Pubblico mostri un alto senso di responsabilità e coerenza con i valori su cui si fonda la nostra democrazia e la nostra storia condivisa. Esprimersi pubblicamente inneggiando alle pagine più buie della storia italiana come il fascismo, in qualunque momento sia stato fatto contrasta con i valori che devono guidare il Servizio Pubblico, che ha il compito di rappresentare tutti i cittadini, rispettando i principi di imparzialità e rispetto per la Costituzione. Su questo non può esserci alcuna ambiguità”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

