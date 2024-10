Fermiamo le guerre, Pd in piazza con segreteria nazionale

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

Il Partito Democratico sarà presente nelle piazze per la pace convocate in sette piazze italiane.

In particolare al corteo di Roma parteciperà una delegazione della segreteria nazionale guidata dal responsabile esteri Peppe Provenzano.

Con lui la coordinatrice Marta Bonafoni e i componenti della segreteria Annalisa Corrado, Alfredo D’Attorre e Marco Furfaro insieme al capogruppo al Senato Francesco Boccia.

Così in una nota l’ufficio stampa del Pd.

