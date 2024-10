(ARC) Eventi: Roberti, Trampoline Cup competizione sportiva spettacolare

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 L’assessore al PalaTrieste ha assistito alla gara organizzata

dall’Unione sportiva ACLI in collaborazione con l’ASD Progetto

Acrobatica Trieste

Trieste, 26 ott – “Mi complimento per gli organizzatori

innanzitutto per le prestazioni degli atleti che, con dei salti

spettacolari, hanno affascinato il pubblico presente. In secondo

luogo, registro con piacere una folta rappresentanza di sportivi

provenienti da tutta Europa, il che rappresenta un buon ritorno

d’immagine per la citt? e la regione”..

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti portando il saluto dell’Amministrazione

alla manifestazione sportiva International Trampoline Cup,

organizzata dall’Unione sportiva ACLI in collaborazione con l’ASD

Progetto Acrobatica Trieste e che si svolge al PalaTrieste con la

partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi d’Europa,

tra cui, oltre l’Italia, Austria, Slovenia, Francia Germania,

Svizzera e Slovacchia. Presente all’evento anche il vicesindaco

di Trieste Serena Tonel.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, il

risultato conseguito in termini organizzativi va evidenziato in

quanto si tratta di una collaborazione tra associazioni sportive

nata da poco “ma che ha gi? imboccato un viatico vincente per la

futura edizione”.

ARC/GG/pph

261839 OTT 24