(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

STRADE, RINALDI-SEGNALINI: PROSEGUONO LAVORI PONTE GIULIO ROCCO

Roma, 25 ottobre 2024 – Vanno avanti i lavori propedeutici alla demolizione del vecchio ponte Giulio Rocco per la realizzazione della nuova infrastruttura. Il cavalcaferrovia si trova nel municipio VIII ed è chiuso al traffico da oltre 8 anni. Il progetto è cofinanziato al 50% dal Campidoglio e dalla Regione Lazio per un investimento totale di 4,8 milioni di euro, il soggetto attuatore è l’azienda controllata regionale Astral. Al termine del cantiere, ci sarà un ponte completamente nuovo e, per una migliore fruibilità la sede stradale sarà allargata dagli attuali 6,40 metri a 12, incluso l’ampliamento dei marciapiedi.

I lavori iniziati ad aprile vedranno la riapertura del ponte al transito delle automobili nella prossima primavera. L’intervento ha subito uno scostamento dal cronoprogramma per la complessità delle lavorazioni: in particolare, per lo spostamento dei sottoservizi. Nella parte inferiore del ponte, infatti, è in corso la realizzazione dei tralicci che devono ospitare i cavi di alimentazione elettrica che attualmente sono appesi al ponte che sarà demolito. I cavi stessi saranno riposizionati sotto al nuovo ponte. Questa lavorazione sta richiedendo una progettazione di livello approfondito per evitare l’interruzione del servizio di trasporto ferroviario. Nel frattempo, è stata comunque allestita in officina l’intera struttura metallica per agevolare e ridurre i tempi di posa in opera.

“La sinergia amministrativa trova sempre spazio nella buona politica del fare, e i lavori infrastrutturali sul Ponte Giulio Rocco ne sono una dimostrazione. Ringrazio l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini e Astral per aver contribuito a rilanciare un nodo infrastrutturale importante per la città. La Regione Lazio, come dimostrato in altre occasioni, è sempre pronta a lavorare in squadra per il bene dei cittadini”, dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.