(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 Crollo liceo Firenze, Mazzetti (FI): “Maggiore attenzione e gestione nei cantieri ma lavori antisismici indispensabili”

“Per fortuna, anche questa volta, non è successo niente di grave. Non è stato un semplice distacco d’intonaco come pochi giorni fa, in un altro liceo (il Machiavelli), ma si tratta di qualcosa di molto pericoloso e preoccupante. Secondo quanto emerso fino ad ora, il crollo sarebbe avvenuto nella zona sottoposta a cantiere. Chiedo che il sindaco, la Città metropolitana e la dirigente scolastica Savino si attivino immediatamente per appurare fatti e responsabilità. Non si può sempre affidarsi alla buona sorte. I cantieri devono essere seguiti e controllati con una gestione ferrea della sicurezza da parte del coordinatore e dal direttore lavori ma soprattutto dai dirigenti dell’istituto stesso. Ad ogni modo, i lavori antisismici devono essere fatti per mettere in sicurezza punti nevralgici come le scuole, in modo serio ed efficace”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

