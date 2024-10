Badminton: Campionati Italiani Junior e Under 2024, 39 in corsa per il triplete

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

*Campionati Italiani Junior e Under 2024*

*39 in corsa per il triplete*

La seconda giornata di gare ha impegnato con quasi 150 gare il Palazzetto

dello Sport di Chiari che sta ospitando l’assegnazione dei titoli italiani

dei Campionati Italiani Junior e Under 2024.

Sono ben 39 gli atleti tra tutte le quattro categorie ad essere ancora in

corsa per i tre titoli: 18 maschi e 21 femmine.

Tra gli Under 13 sono otto gli atleti che possono inseguire ancora il sogno

del triplete: Lucia Arione (Alba Shuttle), Mattia Cattaneo (BCC Lecco),

Emma Maria Falchetti (GSA Chiari), Lea Gitterle (ASV Mals), Lina Goegele

(ASV Mals), Janina Kobler (ASV Mals), Bohong Luca Li (Junior BC Milano) e

Igor Szczech (ASV Mals).

Ben dieci invece gli atleti che possono realizzare la tripletta nella

categoria Under 15: Jan Dominique De Leon (Junior BC Milano), Anton

Gurschler (ASV Mals), Franzi Hellrigl (ASV Mals), Nadia Malleier (ASV

Mals), Mara Stricker (ASV Mals), Adrian Telfser (ASV Mals), Felix Tragust

Atz (ASV Uberetsch), Manuel Veronese (Arena Badminton Team), Eva Maria

Zangerle (ASV Mals) e Emilia Maria Ziernheld (ASV Mals).

Dodici atleti anche nell’Under 17 con la particolarità di Leni Ladurner (SC

Meran) che ha raggiunto i quarti di finale nel doppio femminile e nel

doppio misto nonostante sia Under 15, categoria in cui disputa il singolare

femminile. Stesso discorso vale anche per Anna Hell (ASV Uberetsch) che nel

doppio femminile è riuscita a raggiugnere i quarti nell’Under 19 mentre

nelle altre due discipline è ancora in corsa nell’Under 17 e per Viola

Torres (Junior BC Milano) ai quarti nel misto Under 19 e nelle altre due

discipline nell’Under 17. Gli altri nove atleti sono: Tobias Andergassen

(ASV Uberetsch), Francesco De Stefani (ASV Mals), Ilaria Fornaciari (Alba

Shuttle), Davide Izzo (Piume d’Argento), Lena Kobler (ASV Mals), Karl

Ladurner (SC Meran), Alessia Pellitteri (Città di Palermo), Sebastian

Tataru (ASV Mals) e Margherita Tognetti (Junior BC Milano).

Aperta anche la lotta nella categoria Junior con nove gli atleti che

possono ancora sperare nelle tre medaglie d’oro: Marco Danti (ASV

Uberetsch), Zyver John De Leon (BC Milano), Ruben Fellin (SSV Bozen), Sofia

Galimberti (ASV Uberetsch), Alexander Giuliani (ASV Uberetsch), Lena

Malleier (ASV Uberetsch), Simone Piccinin (BC Milano), Sofia Protto (Alba

Shuttle) e Carolin Rauner (ASV Mals).

I Campionati Italiani Junior e Under 2024 sono patrocinati da Sport e

Salute, dal CONI, dal CIP, dal Comune di Chiari,dalla Provincia di

Brescia, della

Regione Lombardia e si svolgono con il supporto di Lab 3.11, della

Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. Il volano della

manifestazione è fornito dalla RSL.

Affianco alla FIBa da un anno, il Main Sponsor Semeraro, azienda

italiana con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento che

consegnerà anche un premio dedicato all’Atleta Junior che si è distinto nel

corso del 2024.

Link del Torneo:

https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/2C212723-80AA-4179-ABED-1A99645EBEE0

