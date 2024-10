(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

Oggetto: Salita alla cupola del Guercino, visita guidata per la terza età

Apriranno lunedì 28 ottobre, alle 9, le iscrizioni telefoniche alla nuova visita guidata

per gli over 65 residenti a Piacenza che l’Ufficio comunale per le Attività

Socioricreative propone mercoledì 30: la salita alla cupola del Guercino in Cattedrale.

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti potranno salire in quota all’interno

del Duomo percorrendo le scale a chiocciola, i corridoi e i sottotetti che consentono

di godere di una vista d’eccezione sia sul panorama cittadino, sia sugli affreschi che

adornano il Presbiterio, realizzati tra il 1605 e il 1609 da Camillo Procaccini e

Ludovico Carracci, per ammirare infine, una volta giunti al loggiato del tamburo

della cupola, il capolavoro pittorico realizzato dal Guercino.

Il costo della visita è di 5 euro a persona.

