(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 Nota Farnesina – Incontro del Sottosegretario Silli con il Ministro per gli Investimenti dell’Honduras, Miguel Medina

Il Sottosegretario Giorgio Silli ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro per gli Investimenti dell’Honduras, Miguel Medina, a margine della Conferenza “Clima di investimenti in Honduras” organizzata dall’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA), in collaborazione con l’Ambasciata dell’Honduras in Italia e il Consiglio Nazionale degli Investimenti in Honduras.

Nel corso dell’incontro sono state valorizzate le ottime relazioni bilaterali, che potrebbero trarre ulteriore slancio dall’istituzione di un Meccanismo di Dialogo Politico.