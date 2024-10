[Comune Palermo] RECALL – Polizia Municipale. Domani conferenza stampa di presentazione della 60esima edizione dei corsi di Educazione stradale

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 Ricordiamo ai colleghi che domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 11.00,

nella sala stampa “Joe Petrosino” della caserma della Polizia Municipale di

Palermo, in via Ugo la Malfa 72, si terrà la conferenza stampa di

presentazione della 60esima edizione dei Corsi di educazione stradale,

organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficio

Educazione Stradale della Polizia Municipale di Palermo, per l’anno

scolastico 2024/25.

Insieme ai dirigenti e ai docenti degli istituti scolastici in cui si

svolgeranno i corsi e alla madrina della manifestazione, la procuratrice

per i minorenni a Palermo, Claudia Caramanna, per il Comune saranno

presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori

Aristide Tamajo e Dario Falzone.

Farà gli onori di casa il comandante della Polizia Municipale, il generale

Angelo Colucciello.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo