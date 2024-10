(ARC) Eventi: Callari, arte al tempo di Ungaretti che rappresenta territorio

(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 L'assessore al vernissage alla Galleria comunale di Arte

contemporanea di Monfalcone

Monfalcone, 24 ott – “Una scelta artistica straordinaria e di

grande valore culturale, oltre che fortemente rappresentativa del

territorio, in un’epoca, quella della Prima Guerra mondiale,

quando nasceva lo spirito identitario della nazione italiana”.

Lo ha detto oggi a Monfalcone l’assessore regionale al Patrimonio

Sebastiano Callari all’inaugurazione della mostra ‘Da Boccioni a

Martini. Arte nelle Venezie al tempo Ungaretti sul Carso” curata

da Marco Goldin, che sar? aperta al pubblico dal prossimo 26

ottobre al 4 maggio 2025. Presenti, tra gli altri, oltre al

Questore di Gorizia Luigi Di Ruscio, l’assessore alle Politiche

culturali di Monfalcone Luca Fasan e l’assessore alla Capitale

europea del Comune di Gorizia Patrizia Artico, in virt? della

contemporanea apertura – il 26 ottobre al Museo di Santa Chiara a

Gorizia – della mostra dedicata a ‘Ungaretti poeta e soldato. Il

Carso e l’anima del mondo’

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, questa

mostra unitamente a quella di Gorizia, “costruiscono l’idea di

un’area che torna a essere unita, a correre sulla stesso binario.

Un territorio che, cogliendo l’opportunit? della prossima

istituzione del nuovo ente elettivo di area vasta, potr?

acquisire un suo ruolo nel panorama regionale”.

L’assessore ha poi sottolineato come il lavoro della Giunta

comunale di Monfalcone, e in particolare quello in ambito

culturale, abbia segnato un netto stacco rispetto al passato

ridando alla citt? un’immagine rinnovata e dinamica, svincolata

dai luoghi comuni legati ad una sua esclusiva vocazione

industriale.

Infine Callari ha ricordato l’impegno della Regione su GO!2025

con uno stanziamento di risorse finora arrivato a 140 milioni di

euro. “Un evento – ha concluso – che rappresenta una concreta

opportunit? di promozione a livello internazionale per tutto il

Friuli Venezia Giulia”.

