(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 AGORA’ (RAI3)/Appendino (M5S): Nessuna criminalizzazione delle Forze

dell’ordine, ma in Italia c’è un problema di razzismo

“Non ci sto a criminalizzare le forze dell’ordine …….. Io non ho letto nel

dettaglio che cosa è emerso da questo documento. Però non è che possiamo

negare che nel nostro Paese non ci sia un problema di razzismo. E infatti

non è un tema che riguarda specificatamente le forze dell’ordine”. Queste

le parole dell’on. Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, ad Agorà Rai

Tre, condotto da Roberto Inciocchi.

