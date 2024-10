(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 22 ottobre 2024 Ecri. Malan (FdI): sconcertante Rapporto, accuse infondate a Polizia impegnata a garantire sicurezza di tutti senza distinzioni e discriminazioni

“Sono sconcertanti le accuse rivolte alla Polizia italiana da parte dell’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, che nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia ha tacciato di razzismo le nostre forze dell’ordine italiane. Accuse infondate oltre che ingenerose verso quegli uomini e quelle donne in divisa che ogni giorno sono impegnate per garantire la sicurezza di tutti coloro che vivono nella nostra Nazione, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione. Per questo risulta stupefacente quanto emerge da questo rapporto rispetto al quale, anzi, non mancano dubbi di rigore scientifico e imparzialità al punto da chiedersi dove e con chi abbiamo parlato questi presunti esperti per stilare un simile rapporto, che dipinge un’Italia che non esiste. Esiste probabilmente l’esigenza di sollevare allarmi infondati in modo da far sembrare decisivo il loro ruolo. Viene da chiedersi se alla luce di questo rapporto qualcuno riterrà l’Italia paese non sicuro”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

