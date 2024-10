GANGI, INAUGURATA NONA EDIZIONE MOSTRA MERCATO E SECONDA SAGRA DEL CINGHIALE

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

CINGHIALE*

*Gangi, **1**9* *Otto**bre** 202**4*

Inaugurata, ieri sera, al Foro Boario di Gangi la nona edizione della Mostra

Mercato Agrozootecnica e la seconda sagra del cinghiale madonita. A tagliare

il nastro il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e il presidente

dell’associazione Sant’Isidoro, Santino Barreca.

Una kermesse che per tre giorni, fino a domenica (20 ottobre), punta alla

valorizzazione del patrimonio agro zootecnico gangitano e del centro

Sicilia.

Il programma prevede, oggi sabato 19 ottobre, il concorso interprovinciale

Anacli delle razze Limousine e Charolaise. E “Best in show” (ore 14) con la

presentazione del cavallo siciliano e una dimostrazione equestre, alle

20,30 la seconda edizione della *Sagra del cinghiale*, con piatti a base del

suide e animazione musicale.

Domenica 20 ottobre, dalle ore 9, la valutazione morfologica di ovini Valle

del Belice e la gara di valutazione morfologica per Under 25, con il premio

speciale in memoria di Pino Dinolfo (il compianto presidente

dell’associazione Sant’Isidoro).

La mostra promossa ed organizzata dall’associazione Sant’Isidoro in

collaborazione e con il Comune di Gangi è stata arricchita da un’area stand

dedicata all’agroalimentare, all’artigianato siciliano, alla zootecnia,

alla meccanizzazione e utensileria. Per gli appassionati, sarà possibile

partecipare anche al corso “Conoscere l’olio extravergine d’oliva”. Previsti

spazi ricreativi per i più piccoli e la Coldiretti sabato 19, dalle 10, ha

promosso “Percorsi sensoriali per bambini”.

“Un format di successo – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello –

che ogni anno mette a centro la nostra vocazione agro zootecnica ma è anche

un modo per mettere in evidenza le nostre produzioni agroalimentari,

*eccellenz**e del territorio. **R**ingrazio *l’associazione Sant’Isidoro, i

soci, gli agricoltori ed allevatori per l’impegno nel promuovere ed

organizzare questo evento di richiamo regionale”.

Per Santino Barreca presidente associazione Sant’Isidoro: “Quest’anno si

sono superate le aspettative, abbiano coinvolto allevatori di tutta l’isola

e abbiamo allestito ben 80 stand ci riteniamo soddisfatti. Rispetto alle

passate edizioni le novità sono: la presentazione del cavallo siciliano,

che ha ottenuto il riconoscimento della razza e la valorizzazione degli

allevamenti avicoli con un convegno dedicato alla pet terapia con le

galline. Ringrazio il consiglio di amministrazione e tutti i soci

dell’associazione Sant’Isidoro, il Comune di Gangi, nostro partner, e tutti

coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa

nona edizione”.