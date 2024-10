(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 E-R, BIGNAMI (FDI): LA CORTE DEI CONTI CHIUDE DEFINITIVAMENTE IL CASO. PULIZIA FIUMI SPETTA ALLE REGIONI

“La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha fornito una fotografia dei dati e dei fatti oggettivi con cui si certifica quello che il Governo, sempre con dati oggettivi, ha chiarito più volte. La pulizia dei fiumi spetta alla Regione che ha speso una cifra irrisoria delle risorse assegnate, lo ha rendicontato male e con poca chiarezza. Questo spiega la perdurante fragilità del territorio e perchè nonostante il Governo lo abbia chiesto più volte la Regione Emilia Romagna non abbia mai fornito alcun dato sullo stato dei fiumi e delle frane. Dire questo non è polemica, ma è chiarezza e trasparenza dovuta soprattutto verso i cittadini che hanno il diritto di sapere chi è responsabile di quanto sta avvenendo affinché si rimedi. Chi la butta in rissa e polemica, come ancora una volta fa la Regione col Governo prima, con i giudici contabili poi lo fa perchè non ha argomenti. Dovrebbero parlare di meno, lavorare di più e rimediare a questa situazione drammatica e di persistente paura”. Lo dichiara il Vice Ministro alle Infrastrutture On. Galeazzo Bignami (FdI)

