COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – NUOVA FRANA LUNGO LA SP 8 DI CALICE E INTERVENTI DIFFUSI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA

EMERGENZA METEO, NUOVA FRANA LUNGO LA SP 8 DI CALICE

AMPLIATO IL TRATTO IN CUI È INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE

INTERVENTI DIFFUSI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA

Prosegue l’attività di emergenza per i tecnici della Provincia della Spezia impegnati, da giorni, per garantire la sicurezza dei 550 chilometri di strade di competenza dell’Ente e risolvere una serie di situazioni critiche che, anche in queste ore, stanno interessando un po’ in tutto il territorio provinciale ed in particolare la Val di Vara.

Lungo la Strada Provinciale SP 8 che porta a Calice al Cornoviglio, si è verificata una nuova frana che ha interessato un tratto a pochi chilometri, ma lungo lo stesso versante, dell’era in cui persiste un esteso movimenti franoso che, da qualche mese, ha reso necessaria l’interdizione della circolazione.

La nuova caduta di sassi, infatti, si trova in un versante della strada poco sopra il tratto in cui incombe la frana in cui è in corso un complicato intervento di messa in sicurezza. Al fine di garantire la sicurezza della zona i tecnici dell’Ente hanno quindi spostato le barriere e esteso il tratto di strada chiusa, Nell’area della SP 8 in cui verrà impedito l’accesso non ci sono abitazioni o deviazioni verso altri percorsi, quindi non sono previsti ulteriori disagi per gli abitanti ed in generale per gli utenti.

Il servizio tecnico della Provincia ha già disposto, nel momento in cui le condizioni meteo lo permetteranno, verrà svolto un sopralluogo più accurato.

Stabili le situazioni che hanno creato maggiori difficoltà negli scorsi giorni.

Resta interdetta la viabilità lungo la Strada Provinciale SP 52 in località Case Zeffirino, nel tratto compreso tra la zona di Torza e la strada comunale per Lungo Borsa, nel territorio del comune di Maissana, dove è in corso un movimento franoso con caduta di materiale misto, terra e roccia, e di alberi.

Parzialmente ripulito il tratto, nella zona del comune di Sesta Godano, nell’area prima dell’abitato di Chiusola, segnato da frana che ha interessato la Strada Provinciale SP 25. Valutata la condizione di sicurezza del versante la strada è stata interessata da una limitazione viaria con l’attivazione di un senso unico alternato.

Anche in questi casi, quando le condizioni meteo lo permetteranno, nei prossimi giorni, verranno eseguiti ulteriori sopralluoghi, oltre alla rimozione del materiale franato per il successivo consolidamento di versante.

Tutte le attività dei tecnici della Provincia si svolgono in coordinamento con i Comuni di Maissana, di Sesta Godano e di Calice al Cornoviglio.

Il servizio tecnico dell’ente, sui singoli interventi, una volta valutata la situazione generale, programmerà un piano di intervento per la definitiva messa in sicurezza.

Restano attive, anche nel fine settimana, le unità tecniche in reperibilità per garantire le condizioni di sicurezza lungo le altre strade provinciali. Nelle ultime ore sono state circa una decina le attività dove i tecnici del Servizio viabilità sono intervenuti per rimuovere detriti, liberare cunette, tagliare alberature e mettere in sicurezza tratti stradali a rischio.

La Spezia, 19 ottobre 2024

