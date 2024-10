Commissione ex Ilva

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 *Ex Ilva. Mazzarano: “La vertenza tornerà presto in Commissione Ambiente”*

“I fatti degli ultimi giorni che hanno interessato l’acciaieria tarantina

dovranno essere oggetto, ancora una volta, di attenzione da parte della

Commissione Ambiente della Regione Puglia”.

Così il *Presidente della Commissione Ambiente Michele Mazzarano*, a pochi

giorni dal riavvio dell’Altoforno 1 presso lo stabilimento jonico.

“L’osservazione del quadro complessivo pone interrogativi ai quali non

possiamo e non dobbiamo sottrarci per evitare di fare gli stessi errori del

passato. Nell’ordine cronologico: la sentenza della Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo del 25 giugno scorso dice parole chiare sulla gestione

della vertenza: la produzione va bloccata se la salute non è al sicuro, e

la previa valutazione dell’impatto sulla salute deve costituire atto

interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione

all’esercizio. A questo aggiungiamo la conferma del sequestro dell’area a

caldo arrivata pochi giorni fa dal Tribunale di Potenza e ancora

apprendiamo di nuovi picchi di benzene nell’area industriale di Taranto .

E’ chiaro che, in un contesto simile, riportare in marcia l’Afo 1 ad un

livello che consentirà di incrementare in maniera significativa la

produzione, genera non poca preoccupazione, soprattutto alla luce del fatto

che l’Autorizzazione Integrata Ambientale è scaduta da tempo.

Registriamo inoltre le riserve manifestate, nelle ultime ore, dal gruppo

istruttore del Ministero dell’Ambiente con riferimento alla richiesta di

rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata da Adi.

Siamo di fronte ad uno scenario molto problematico e preoccupante che ci

impone di riportare il dossier ex Ilva all’attenzione della Commissione

Ambiente della Regione Puglia.”.