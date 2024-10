ALLUVIONE E SANITA’, CATELLANI (LEGA): “DATI CORTE CONTI PARLANO CHIARO: GESTIONE REGIONE INADEGUATA”

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

sab 19 ottobre 2024

GESTIONE REGIONE INADEGUATA”*

BOLOGNA, 19 OTT – “I numeri evidenziati dalla Corte dei Conti sono davvero

sconcertanti, e vanno presi molto sul serio. Irene Priolo, che si trova a

gestire l’amministrazione regionale dopo la partenza di Bonaccini verso

l’Europa, ha davanti una situazione critica, e questo non si può più

nascondere. Le criticità che la Lega ha sempre sottolineato, in particolare

sulla gestione dell’emergenza alluvionale e sulla sanità, sono oggi

confermate dal massimo organo di controllo”. Così Maura Catellani,

consigliere regionale della Lega, che attacca: “Sulla questione alluvione,

è stato speso meno del 10% delle risorse stanziate. Una percentuale che

grida vendetta, soprattutto considerando i disagi che le popolazioni

colpite continuano a subire. E viene naturale chiedersi: forse, con una

gestione più efficace, avremmo potuto evitare le nuove alluvioni che si

sono verificate quest’anno? Forse la Regione avrebbe potuto fare di più e

meglio? Lo stesso discorso vale per la sanità, che si regge su un

equilibrio sempre più precario, segno evidente di una mancanza di

investimenti e visione”.

Ma – continua la leghista – “oltre ai dati, quello che preoccupa è ciò che

non è stato fatto: quante opportunità sono state sprecate? È questo che i

cittadini emiliano-romagnoli si chiedono oggi. E se la Corte dei Conti,

giustamente, non può rispondere a queste domande, la politica ha il dovere

di farlo”.

“Liquidare la questione con frasi come “la matematica è un’opinione” è

inaccettabile. La matematica può essere interpretata, ma i problemi reali

che vivono le persone non sono opinabili” conclude Catellani.

