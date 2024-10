Agenzia regionale 1193.24 Finanziamenti per infrastrutture sociali dal bando Inte.RSS.eca

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 19 ottobre 2024 Anno XXIV

Numero 1193.24

Bando Inte.RSS.eca, 30 milioni di euro per infrastrutture sociali

Il bando Inte.RSS.eca del dipartimento Welfare della Regione Puglia, è operativo dal 3

70% ad interventi di restauro/risanamento/ristrutturazione di infrastrutture sociali esistenti

e per il 30% ad interventi per la realizzazione di nuove strutture esistenti. L’intervento

rientra nell’Asse Prioritario VIII “Welfare e salute” – Azione 8.3 “Interventi di

ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio – assistenziali, anche

sperimentali”. La copiosa presentazione delle domande di candidatura rende necessario la

sospensione della presentazione di nuove istanze a decorrere dal sessantesimo giorno

successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

Le risorse finanziarie potranno essere integrate, ove disponibili, tramite specifico

provvedimento della Giunta Regionale, con dotazioni aggiuntive nel rispetto delle

caratteristiche ed entità del contributo di cui al presente Avviso, al fine di offrire una

risposta alle aspettative dei richiedenti e soprattutto degli utenti cui questi interventi si

rivolgono.

A seguito della pubblicazione del bando Inte.R.SS.eca, la commissione di valutazione ha

avviato l’esame dei progetti presentati seguendo l’ordine cronologico di arrivo della

candidatura.

Hanno potuto presentare proposta progettuale, in qualità di Soggetti proponenti, i Comuni

del territorio pugliese e le Aziende di Servizi alla Persona (ASP). I progetti valutati hanno

riguardato prevalentemente interventi di recupero del patrimonio immobiliare in

disponibilità degli Enti partecipanti nonchè nuove realizzazioni e la loro destinazione ad

attività che rispondessero non solo ad esigenze del singolo Comune ma anche dell’intero

Ambito territoriale di riferimento.

La valutazione ha valorizzato anche l’integrazione con le infrastrutture sociali già attive e

oggetto di precedenti finanziamenti nella logica di completare o implementare l’offerta di

servizi per i cittadini

Al contempo, alcuni dei comuni partecipanti, hanno colto l’occasione per proporre

interventi che, oltre a rispondere a tutti gli indirizzi dell’edilizia sostenibile e dell’elevata

efficienza, innovano i classici servizi rivolti ai cittadini nella logica della integrazione tra

servizi e della creazione di luoghi di scambio di relazioni tra l’intera comunità.

In adiacenza della esistente struttura di proprietà dell’ASP “Angela Maria Sgobba” nel

comune di Noci, strutturalmente e funzionalmente distinte da questa, sorgeranno una

nuova Comunità alloggio ed il Centro diurno per Anziani autosufficienti che necessitano di

una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Nello specifico il centro diurno metterà a

disposizione della popolazione anziana, luoghi di incontro e di relazioni, alleviando la

condizione di solitudine e di isolamento, offrendo opportunità di scambio con l’ambiente

Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale

Direttore responsabile: Elena Laterza.

Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Nico Lorusso, Anna Memoli, Livio Addabbo, Paolo Inno, Alessandro Scolozzi.

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998

Anno XXIV

Numero 1193.24

territoriale esterno attraverso l’organizzazione di attività a sostegno dell’autonomia

individuale e sociale.

Il Comune di San Cassiano ha proposto la realizzazione di una Senior Housing da realizzare

nell’Edificio del Mercato Ortofrutticolo, su cui il Comune di San Cassiano aveva riposto le

speranze per la ripresa economica del territorio, recuperando uno spazio pubblico e

riconvertendolo per rispondere a nuove necessità sociali.

Il Comune intende perseguire la finalità di realizzare una comunità alloggio a bassa intensità

assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per dieci

anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà

nonché una casa alloggio costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia

tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e con servizi collettivi,

destinata ad ospitare quattordici anziani autosufficienti.

L’intervento, invece, proposto dall’Amministrazione del Comune di Noci prevede una

ristrutturazione con demolizione dell’edificio che ospitava la scuola dell’infanzia “Tinelli” e la

ricostruzione sul medesimo luogo di un centro sociale polivalente per diversamente abili. La

struttura sarà aperta alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili, alle

attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui saranno garantite le

prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia

per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Il

centro polivalente per diversamente abili sarà, dunque, un luogo/servizio in cui i

diversamente abili, e in generale le persone, troveranno uno spazio di ascolto, di

condivisione e di sostegno delle loro scelte nel rispetto della inclusione attraverso una

relazione significativa di aiuto con gli operatori/operatrici del centro.

Il progetto del comune di Volturara Appula presenta, invece, un intervento di radicale

rinnovamento di un edificio destinato a istituto penitenziario, mai entrato in funzione. La

casa di riposo che si prevede di realizzare prenderà al posto del citato istituto sarà una

struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare,

temporaneamente o permanentemente, gli anziani.

Il Comune di Tuglie prevede la realizzazione di una Residenza sociale, assistenziale,

esperienziale per anziani che erogherà servizi socio-assistenziali a persone con deficit

funzionali, in età superiore ai 64 anni. Tra i servizi da offrire vi sono laboratori creativi di arte

terapia e di lettura, ascolto e commento libri; cineforum; attività ludico – creative; uscite sul

territorio. Inoltre si prevede il ricorso ad elevati standard di informatizzazione e

digitalizzazione dell’offerta con l’utilizzo della realtà virtuale.

L’intervento del comune di Alezio, infine, riguarda un immobile degli anni ’70 costruito in

due fasi, in parte dismesso per un avanzato stato di degrado e in parte ancora funzionante,

affidato in gestione a un’associazione ricreativa per anziani. L’edificio, oggetto di un radicale

intervento di riqualificazione strutturale ed energetica, sarà destinato alla realizzazione di un

Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale

Direttore responsabile: Elena Laterza.

Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Nico Lorusso, Anna Memoli, Livio Addabbo, Paolo Inno, Alessandro Scolozzi.

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998

Anno XXIV

Numero 1193.24

centro polivalente per anziani, avente l’obiettivo di ridurre il disagio sociale e culturale per

gli anziani con attività laboratoriali, formative, svago anche all’aperto, ludico – creative,

manuali, psicomotorie e a garanzia della salute. Particolare attenzione verrà posta alla

segnaletica anche sensoriale con totem informativo multimediale e per la fruibilità della

struttura da parte dei diversamente abili mediante il collegamento esterno con rampe,

adeguati percorsi interni, aperture e servizi igienici. La struttura potrà ospitare in media 40

utenti, fino ad un massimo di 60 unità.

“I progetti presentati dimostrano come i soggetti proponenti abbiano voluto e accettato la

nostra sfida di progettare luoghi con elevati livelli di personalizzazione dell’offerta

assistenziale, valorizzando l’incontro e la relazione tra le persone a sostegno di una

autonomia non solo individuale ma anche collettiva” – afferma la direttrice del dipartimento

Welfare della Regione Puglia Valentina Romano.

Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale

Direttore responsabile: Elena Laterza.

Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Nico Lorusso, Anna Memoli, Livio Addabbo, Paolo Inno, Alessandro Scolozzi.

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998