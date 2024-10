Rif. Agenzia 1192.24 Emiliano_ “Insieme è un’altra partita”

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

*“Insieme è un’altra partita”, ai ct dell’Italvolley De Giorgi e Velasco e

al presidente Fipav Manfredi il riconoscimento “Radice di Puglia”. Il

presidente Emiliano premia al Politecnico gli atleti olimpici pugliesi. *

Fare squadra per creare sinergie tra sport, cultura e turismo sul

territorio. È il messaggio lanciato dal convegno “Insieme è un’altra

partita, lo Sport in Puglia tra programmazione e promozione”, organizzato

da Regione Puglia, ASSET e Pugliapromozione in collaborazione con il

Politecnico di Bari nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre.

L’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari ha accolto, dopo i

saluti del Rettore Francesco Cupertino, gli atleti pugliesi che hanno

partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, premiati con una

targa dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Ospiti d’eccezione dell’evento, i commissari tecnici delle nazionali

maschile e femminile di Volley Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco, anche

loro premiati, insieme al presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, con il

riconoscimento “Radice di Puglia” al termine di una lectio magistralis

sull’importanza del lavoro di squadra quale segreto dei successi raccolti

sul campo.

“Lo sport ci insegna che quando si gioca pulito, senza cercare facili

scorciatoie e lottando insieme per un unico sogno, che con il lavoro

quotidiano diventa un obiettivo e poi un traguardo, le soddisfazioni

arrivano” dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. ”I

ragazzi che sono qui – alcuni sono campioni, altri lo diventeranno di

sicuro – ci spingono a misurarci con le difficoltà quotidiane con cui

ognuno deve fare i conti con il loro stesso spirito di sacrificio, con

questa voglia di combattere e di andare oltre i propri limiti che vedo nei

loro occhi,. Complimenti a tutti davvero perché incarnate lo spirito della

manifestazione in cui avete portato con orgoglio un po’ di Puglia, uno

spirito che fa della partecipazione l’essenza stessa della manifestazione”.

“Ringrazio i nostri ospiti più famosi, che di campioni ne hanno visti

passare tanti e altrettanti ne hanno formati nella loro carriera”, ha

proseguito il presidente Emiliano salutando i ct azzurri De Giorgi e

Velasco. “Oggi li premiamo per questo loro lungo percorso, che è quasi una

storia d’amore con la pallavolo e con lo sport in genere, basato, prima che

sulla tecnica, sulla cultura sportiva, che a volte è cultura anche della

sconfitta. Anche dall’errore, se compreso e interiorizzato, si possono

gettare le basi per il miglioramento e perché no per la vittoria. E quando

l’obiettivo di squadra che ci si pone è quello di migliorare come

collettivo attraverso la crescita dei singoli, è sempre una vittoria, a

prescindere dal verdetto del campo”.

“Questa è l’occasione migliore per proporre di realizzare un centro

sportivo per gli studenti, in quello che sarà il Parco dell’innovazione,

nella ex caserma Magrone” ha detto il rettore del Politecnico di Bari,

Francesco Cupertino, nel suo intervento di benvenuto, riferendosi al grande

progetto per la costruzione di un nuovo campus in via Amendola, nell’area

dismessa della Magrone, come prevede un accordo tra Politecnico, Demanio,

Comune, Regione e Adisu, l’agenzia regionale per il diritto allo studio

universitario. “Facendo gioco di squadra – ha aggiunto il rettore –

riusciremo a rendere più attrattivo il territorio a livello internazionale,

nei confronti dei giovani talenti di cui abbiamo bisogno, per alimentare

l’ecosistema dell’innovazione”.

I valori dello sport come bussola per la buona politica, che richiede

pianificazione e capacità di coordinare le forze in campo, come dimostrato

dal dg di ASSET Elio Sannicandro, che ha illustrato i risultati del Piano

regionale per l’Impiantistica Sportiva. “La FIPAV ha dimostrato

l’importanza del lavoro di squadra e della coesione fra programmazione

sportiva e promozione dei valori dello sport per creare motivazione,

rispetto e meritocrazia” ha dichiarato il dg ASSET Sannicandro. “Sulla base

di quanto sperimentato con successo attraverso Patto di Mattinata è

necessario creare sinergie istituzionali e sviluppare progetti integrati

tra Sport, formazione, turismo e cultura ed Operare “facendo squadra”.

Quella di oggi è stata un’importante occasione per dimostrare come il

modello sportivo, che si fonda sui valori della squadra, e solo tramite la

squadra si possono raggiungere i più alti risultati, possa essere adottato

in modo vincente anche nel mondo del lavoro, in cui più persone collaborano

in sinergia per raggiungere un obiettivo comune”.

Per il presidente Fipav Manfredi “la Federazione Pallavolo è un esempio

virtuoso di come si fa squadra. Significa avere alle spalle un gruppo,

qualcosa di importante. Noi abbiamo un sistema che negli anni ci ha portato

a dire che questi risultati sono solo esclusivamente frutto del lavoro di

tutti i nostri componenti, i nostri comitati, le nostre società, le società

di vertice, sicuramente le società di base, ma soprattutto anche di tutto

l’entourage che lavora intorno alle squadre nazionali”.

Secondo Velasco “Le vittorie come un Mondiale o un’Olimpiade danno un

grande impulso a sport come il nostro, che non è il calcio, che ha bisogno

sempre di crescere, ma che nasconde pericoli, perché quando si vince una

cosa così importante, tutti dicono che siamo belli, intelligenti,

fantastici, e il pericolo è crederci troppo in questo.

Siamo stati bravi in quel torneo, adesso il prossimo è un altro, si

ricomincia da zero e tutto quello che abbiamo fatto serve da una parte”.

“Chi fa sport, soprattutto sport di squadra – ha aggiunto De Giorgi – può

avere veramente dei grandi vantaggi perché lo sport di squadra aiuta a

crescere e aiuta soprattutto a relazionarsi nel modo corretto verso gli

obiettivi che si vogliono realizzare”.

Il convegno ha offerto, inoltre, a Tommaso Depalma (referente nazionale FCI

Bike economy), l’occasione per presentare il progetto Puglia Bike

Destination, che intende fare della Puglia il riferimento per il turismo di

settore.

