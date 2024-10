(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Povertà: Bonafoni (Pd), sulla povertà è allarme rosso nel Lazio

I dati contenuti nel quinto rapporto sulla povertà alimentare presentato

oggi da ActionAid fotografano una situazione sconfortante sulle condizioni

di vita di milioni di persone in Italia: nel 2023 sono quasi cinque milioni

gli italiani che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due

giorni, con una crescita vertiginosa degli aiuti alimentari verso i più

bisognosi.

A colpire, di fronte a questo scenario drammatico, è la situazione nel

Lazio: in termini assoluti, la Regione è seconda solo alla Campania per

numero di persone in condizione di deprivazione alimentare materiale e/o

sociale.

Il rapporto illustra come la povertà alimentare sia un fenomeno

multidimensionale, che affonda le sue radici nella mancanza di istruzione,

nelle condizioni abitative e nella difficoltà di accesso al mercato del

lavoro. Tutto ciò produce conseguenze gravi sulle condizioni di vita di

minori e adulti, determinando inoltre gravi ripercussioni psicologiche a

lungo termine.

Di fronte a tutto ciò la politica deve essere chiamata a dare risposte

serie e urgenti, tentando una costante interlocuzione con le realtà

associative che si occupando di povertà, agendo sul piano della dimensione

materiale ma curando anche l’importanza delle relazioni e del benessere

psicofisico delle persone in difficoltà economica.

Così in una nota Marta Bonafoni, Consigliera regionale del Lazio e

coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega

al Terzo settore e all’Associazionismo