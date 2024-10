MALTEMPO, COLDIRETTI LOMBARDIA: OK BEDUSCHI SU VALUTAZIONE DEROGA SPANDIMENTI

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 N. 90 – 18 ottobre 2024

Maltempo, campi allagati e lavori bloccati:

bene Beduschi su deroga spandimenti

Accogliamo positivamente le parole dell’assessore regionale Alessandro Beduschi, che fa propria un’istanza che come Coldiretti abbiamo sollecitato visto le continue e abbondanti piogge che stanno ostacolando il lavoro degli agricoltori.

È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in merito alle parole dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia che ha annunciato, stante il proseguimento del maltempo, di valutare di sentire le altre Regioni del bacino padano per avanzare al ministero una proposta condivisa di richiesta di deroga alla direttiva nitrati e consentire così la possibilità di proseguire le operazioni di spandimento.

A causa delle condizioni meteo avverse, spiega la Coldiretti Lombardia, i terreni sono allagati. Ciò rende impossibile agli agricoltori entrare in campo e portare a termine le operazioni che vanno fatte in questo periodo, dalla raccolta di colture ancora in campo come ad esempio il riso, fino appunto alla possibilità di distribuire i reflui zootecnici.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.