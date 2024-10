(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Liguria, Ruotolo (Pd): Bucci chiarisca gestione beni pubblici comune Genova

“Prima del voto, Marco Bucci, il candidato della destra alla regione Liguria chiarisca. Davvero il comune di Genova si sarebbe impegnato a prendere in locazione per 16 anni dall’azienda CDS due piani dell’edificio del Waterfront ancora da costruire? E perché? Per fare cosa? E con quale impegno di spesa? Per un’opera che è ancora solo sulla carta? Le cittadine e i cittadini della Liguria hanno il diritto di sapere chi votano. Già la scelta di candidare un indagato per voto di scambio, Stefano Anzalone, capolista in una delle liste civiche di Marco Bucci, è apparsa come un affronto in una regione dove la mafia esiste ed esiste anche la corruzione. Il sistema Toti ce lo dimostra. Bisogna voltare pagina”.

Così in una nota Sandro Ruotolo (Pd), europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd.

