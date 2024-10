(ARC) Sicurezza: Fedriga, buon lavoro a questore di Udine Farinacci

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Trieste, 18 ott – Il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Sicurezza

Pierpaolo Roberti hanno incontrato questo pomeriggio il nuovo

questore di Udine, Domenico Farinacci.

Augurando al questore Farinacci buon lavoro per il suo nuovo

incarico, il governatore Fedriga ha evidenziato la massima

collaborazione esistente tra la Regione, tutte le altre

istituzioni e le Forze dell’ordine.

Fedriga e Roberti hanno quindi convenuto che l’esperienza

maturata da Farinacci nel corso della sua lunga carriera al

servizio della Stato si riveler? strategica per la gestione della

sicurezza in un territorio esteso e complesso come quello udinese.

ARC/MA/al

181950 OTT 24