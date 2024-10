(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 Lavoro: Scotto (Pd), scelta destra di sopprimere legge su riduzione orario è scandalosa

“La scelta di Fratelli d’Italia di sopprimere l’intera legge delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è scandalosa. Tradisce le aspettative, non delle opposizioni, ma di migliaia e migliaia di lavoratori che chiedono la settimana corta, che chiedono tempi di lavoro più umani, che chiedono di poter lavorare in condizioni migliori”. Così il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, a margine della conferenza stampa, alla presenza di Valentina Barzotti (M5S) e Francesco Mari (AVS), per denunciare il tentativo da parte della maggioranza di affossare la proposta di legge unitaria in quota alle opposizioni, sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

“In questo Paese – ha concluso Scotto – ci sono tante imprese che in accordo con il sindacato, stanno sperimentando la settimana corta: da Lamborghini a Luxottica a Intesa Sanpaolo. È incredibile che la politica arrivi sempre dopo. È incredibile che non ci sia una normativa a supporto di imprese e sindacati per contrattare la riduzione dell’orario di lavoro. Chiediamo alla destra di ritirare l’emendamento soppressivo. Non ci fermeranno, faremo un’opposizione durissima”.

Roma, 17 ottobre 2024

