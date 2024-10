(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 SANITA’, GUIDOLIN (M5S): “OLTRE 400MILA OSS DISCRIMINATI DA GOVERNO”

Roma, 16 ott. – “Sembra che il governo abbia in cantiere di intervenire sull’indennità di specificità degli infermieri. Bene, ci mancherebbe. Il governo Conte ha creato questa indennità e in seguito abbiamo sempre chiesto di aumentarla e detassarla. Ma che fine hanno fatto gli OSS? È mai possibile che devono essere considerati sempre figli di un dio minore subendo discriminazioni inspiegabili da parte del governo? Speriamo di sbagliare e auspichiamo di trovare in manovra interventi anche sulle indennità di tutela del malato degli OSS (sempre creata dal governo Conte). Una categoria che conta più di 400mila lavoratori, sottopagati e spesso vittime di una precarietà cronica. Ricordo anche al governo il pasticcio fatto proprio in questi giorni con l’istituzione dell’assistente infermiere. Spero sia una svista non citare insieme a medici e infermieri anche i professionisti socio-sanitari. Se così non fosse ci aspettiamo risposte immediate per la categoria”. Lo scrive in un post su Facebook Barbara Guidolin, senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

