(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 MATERNITA’ SURROGATA. MALAGUTI (FDI),GRANDE PASSO AVANTI DI RISPETTO PER LE DONNE

“La maternità surrogata è reato universale. Il provvedimento approvato rappresenta un grande passo in avanti nel rispetto delle donne che, senza questo provvedimento, vengono considerate alla stregua come oggetti da utilizzare soprattutto se in gravi condizioni economiche. Alla luce di ciò risulta incongruente il voto contrario delle opposizioni su una pratica aberrante che trasforma il corpo delle donne in una merce di scambio. Grazie all’approvazione del reato universale di maternità surrogata torna nella nostra Nazione il rispetto per la gravidanza e per tutte le donne”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

