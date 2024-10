cs Brandoni PNRR incontri

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

PRESENTATO IL “CICLO DI INCONTRI PER I COMUNI SUL SUPPORTO DELLA REGIONE MARCHE ALL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI PNRR”

Un “Ciclo di incontri per i Comuni sul supporto della Regione Marche all’attività di Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo dei progetti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. È stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sede di Palazzo Raffello ad Ancona, dall’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni. “Questi appuntamenti – ha dichiarato Brandoni – sono rivolti a tutti gli Enti Locali del territorio (Comuni, Province, Unioni Montane) per offrire un alle amministrazioni locali in questo momento di passaggio storico”.

Gli eventi formativi, organizzati su base provinciale, sono pensati per gli amministratori locali e i tecnici responsabili dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR. La Regione, in collaborazione con ANCI, UPI e UNCEM, si impegna a supportarli: i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli esperti del gruppo di lavoro regionale “MoReCo” (Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo), oltre che con i dirigenti e funzionari regionali, che offriranno informazioni utili e supporto tecnico.

“Come Anci Marche – ha affermato Marco Fioravanti, presidente ANCI Marche e sindaco di Ascoli Piceno – abbiamo chiesto alla Regione una grande collaborazione per sostenere e aiutare specialmente i Comuni più piccoli. Questo monitoraggio e questa rendicontazione servirà loro per avere un supporto nella fase di avanzamento dei progetti PNRR e anche nella fase di rendicontazione, che è fondamentale per ottenere le risorse. Avvieremo così già dalla prossima settimana questi incontri per cercare di creare un contatto diretto con i Comuni per offrire un supporto e per cercare di condividere le varie problematiche da risolvere. I 225 Comuni delle Marche sono stati bravi a reperire le risorse del PNRR, dobbiamo ora avere la capacità di non perderle e di poterle mettere a terra per valorizzare il territorio marchigiano”.

“A partire dal 2021 – ha proseguito Brandoni – le esigenze di rendicontazione alla Unione Europea da parte del Governo nazionale hanno definito un quadro articolato degli obblighi in termini di tempi e modalità. Il rispetto delle regole nazionali è condizione non derogabile ai fini del riconoscimento delle risorse finanziarie dedicate all’attuazione degli interventi PNRR da parte di ogni ente. Il sistema informativo ReGiS, predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, è rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio e supporta gli adempimenti di rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR”.

La Regione sta attivamente amministrando vari interventi sul territorio ma il numero delle iniziative proposte e in fase di realizzazione dagli enti locali è molto più elevato. Questi investimenti richiedono alle strutture organizzative locali di rispettare obblighi di rendicontazione e monitoraggio, fondamentali per il riconoscimento dei progressi di spesa da parte delle Amministrazioni Titolari centrali e per l’attivazione dei trasferimenti finanziari.

“Una completa e tempestiva compilazione del sistema di monitoraggio ReGiS – ha spiegato Brandoni – è funzionale in primo luogo alle esigenze degli enti locali e la Regione vuole offrire il suo contributo per perfezionare le conoscenze tecniche e la consapevolezza complessiva sul tema. È di pochi giorni fa la diffusione di ulteriori linee guida, predisposte da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno, proprio per rafforzare l’attività di supporto in favore degli enti locali”.

“La Regione Marche – ha concluso l’assessore – è determinata a garantire che le risorse del PNRR siano utilizzate al massimo delle loro potenzialità, contribuendo così al benessere dei cittadini marchigiani e al rafforzamento delle amministrazioni locali”.

Per facilitare il lavoro degli enti locali e delle loro strutture organizzative è stato creato anche il sito Easy PNRR Marche (www.regione.marche.it/easypnrr) e ci sono esperti a disposizione in vari ambiti per assistere i comuni tramite procedure informatizzate di prenotazione.

Il calendario degli incontri in presenza è il seguente:

* 23 ottobre 2024 ore 10:00 – 13:00: Comune di Ascoli Piceno – Aula consiliare

* 23 ottobre 2024 ore 15:00 – 18:00: Comune di Fermo – Aula consiliare

* 7 novembre 2024 ore 10:00 – 13:00: Comune di Ancona – Aula consiliare

* 7 novembre 2024 ore 15:00 – 18:00: Comune di Macerata – Aula consiliare

* 13 novembre 2024 ore 10:00 – 13:00: Comune di Pesaro – Aula consiliare

Stefania Gratti

stampa e comunicazione istituzionale

________________________________