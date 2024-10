Agenzia regionale 1171.24 Emiliano_“Insieme è un’altra partita” premiazione atleti olimpici pugliesi venerdì 18 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 *“Insieme è un’altra partita”, venerdì 18 ottobre al Politecnico di Bari il

presidente Emiliano premia gli atleti olimpici pugliesi. Ospiti d’eccezione

i ct dell’Italvolley De Giorgi e Velasco *

La Regione Puglia e le agenzie strategiche regionali ASSET e

Pugliapromozione, in collaborazione con il Politecnico di Bari, organizzano

l’evento “Insieme è un’altra partita, lo Sport in Puglia tra programmazione

e promozione” che si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17 nell’Aula Magna

“Attilio Alto” del Politecnico di Bari.

Un incontro dedicato alla promozione dei valori dello sport, per creare

sinergie tra sport cultura formazione e turismo, durante il quale il

presidente della Regione Puglia *Michele Emiliano* premierà gli atleti

pugliesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi

2024. Parteciperanno anche il rettore del Politecnico di Bari *Francesco

Cupertino*, il dg di ASSET *Elio Sannicandro*, che illustrerà i risultati

del Piano regionale per l’Impiantistica Sportiva, e *Tommaso Depalma*

(referente nazionale FCI Bike economy), che presenterà il progetto Puglia

Bike Destination.

Sarà un momento di condivisione, arricchito dalla presenza dei commissari

tecnici delle nazionali maschile e femminile di Volley *Ferdinando De

Giorgi* e *Julio Velasco* che, insieme al presidente della FIPAV *Giuseppe

Manfredi*, per l’occasione terranno una lectio magistralis sul segreto e la

forza del lavoro di squadra. A seguire, verranno premiati con il

riconoscimento “Radice di Puglia”.

L’incontro è aperto alla stampa accreditata mediante registrazione al

seguente form dedicato: https://forms.gle/V9TG78DNWJmfAr7m6