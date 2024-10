(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Roma. Dopo gli episodi di violenza della scorsa settimana il Questore di Roma sospende per 15 giorni la licenza del minimarket di via Flavio Stilicone.

Resterà chiuso per il 15 giorni l’esercizio commerciale di via Flavio Stilicone dove, nella serata di giovedì scorso, si sono registrati due gravi episodi – una rissa intorno alle 21.00 e un’aggressione poco dopo la mezzanotte – con danneggiamenti tra vari soggetti, cinque dei quali erano già stati denunciati a vario titolo all’autorità giudiziaria.

Lo ha disposto il Questore con un provvedimento circostanziato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. sulla base degli accertamenti effettuati dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Tuscolano” e dei Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina a seguito dei fatti accaduti giovedì sera, che hanno dimostrato come l’esercizio sia divenuto luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché ricettacolo di persone gravate da pregiudizi di polizia.

La chiusura temporanea del minimarket, infatti, si è resa necessaria alla luce non solo dei due interventi dell’arma dei carabinieri e della polizia di stato scaturiti da una lite per l’acquisto di bevande alcoliche, ma anche di alcuni recenti controlli all’esito dei quali lo stesso titolare era stato sanzionato per una serie di violazioni amministrative anche di carattere igienico-sanitario. Lo stesso titolare dell’esercizio inoltre, risulta gravato da pregiudizi di polizia e la sua attività era già stata sospesa per 5 giorni – con provvedimento del Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. – nell’agosto 2021-

Prosegue parallelamente il lavoro della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per far chiarezza sugli episodi del 10 e 11 ottobre.

Come previsto dalla normativa, dopo la notifica del decreto, all’entrata del locale è stato apposto il cartello “Chiuso con il provvedimento del Questore”.

Roma, 15 ottobre 2024