(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Regionali: Malavasi (Pd), da Bucci visione retrograda della società, cosa ne pensa Meloni?

“Le recenti dichiarazioni di Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, riflettono una visione retrograda della società e una preoccupante concezione della sfera degli affetti, che sembrano essere piegati a un’idea di “servizio sociale” per la natalità. L’idea di Bucci che solo “chi fa figli contribuisce al successo della nostra società” rischia di dividere e marginalizzare chi, per scelta, impossibilità o necessità, non ha figli, con una retorica che tende a criminalizzare queste persone. Un pensiero superficiale, che offende le donne e gli uomini di questo paese. Questa visione, portata avanti da Bucci, che si vanta di essere il candidato scelto direttamente dalla Presidente Meloni, appare lontana infatti da un approccio realmente inclusivo e rispettoso della libertà individuale. Sarebbe importante sapere cosa pensa la Presidente Meloni di questa impostazione, dato che promuovere una società equa e solidale non può prescindere dal rispetto e dalla libertà delle scelte personali e dalla comprensione delle difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare”. Così in una nota la deputata democratica, componente della commissione affari sociali della Camera, Ilenia Malavasi.

Roma, 15 ottobre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it