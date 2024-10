Re: NOTA STAMPA – Insediato il nuovo Comitato Amministratore della Gestione Previdenziale degli Artigiani: Francesco Sgherza eletto Presidente

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Si completa con la foto del Comitato.

> **NOTA STAMPA**

> Insediato il nuovo Comitato Amministratore della Gestione Previdenziale degli Artigiani: Francesco Sgherza eletto Presidente

> Bari, 15 ottobre 2024 – Ieri, 14 ottobre si è insediato presso la sede centrale dell’INPS il nuovo Comitato nazionale Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Artigiani.

> Come Presidente del rinnovato Comitato è stato scelto Francesco Sgherza, già Presidente di Confartigianato Imprese Puglia.

> Sgherza ha dichiarato: “Ringrazio l’Istituto, la Confederazione, le altre associazioni artigiane e i colleghi del Comitato per il prestigioso incarico. È un onore ma al tempo stesso una grande responsabilità assumere questo ruolo in un momento così cruciale per il nostro settore e per l’intero sistema previdenziale del nostro Paese. L’obiettivo sarà quello di tessere un dialogo costruttivo con le istituzioni, lavorando per migliorare le condizioni e le prospettive delle artigiane e degli artigiani italiani”.

> Via Putignani n. 12/A

> 70121-BARI

> WEB http://www.confartigianatopuglia.com

