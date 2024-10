Integrazione ordine del giorno Consiglio dei ministri n.100

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

L’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in data odierna, alle ore 20.00 a Palazzo Chigi, è integrato come segue:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Revisione delle disposizioni in materia di accise (ECONOMIA E FINANZE).

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 100

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 15 ottobre 2024, alle ore 20.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (ECONOMIA E FINANZE);

– DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2025 (Informativa) (ECONOMIA E FINANZE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.

