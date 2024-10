(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Fisco: Merola (Pd), spot governo invita contribuenti a non pagare tasse

“Con la nuova campagna di comunicazione sul concordato preventivo biennale, il governo invia un messaggio pericoloso e fuorviante: sembra quasi invitare i contribuenti a non pagare le tasse per poi negoziare e arrivare a una cifra ‘giusta’. È un insulto per quei lavoratori dipendenti e partite Iva oneste, che pagano regolarmente le tasse contribuendo al bene collettivo. Invece di promuovere legalità e trasparenza, si rischia di legittimare la cultura dell’evasione fiscale. Nei fatti, il governo offre con questo provvedimento un regalo a chi evade, riducendo le sanzioni amministrative e penali, nonostante l’evasione fiscale abbia raggiunto nel nostro Paese livelli intollerabili”. Così il deputato dem Virginio Merola, capogruppo Pd in commissione Finanze.

Roma, 15 ottobre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]