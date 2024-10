Cs – Lazio: Mattia (Pd), ok a potenziamento prevenzione tumore seno

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Lazio: Mattia (Pd), ok a potenziamento prevenzione tumore seno

L’unico emendamento al Defr approvato la scorsa notte alla Pisana

“Più prevenzione contro il tumore al seno nella pianificazione economica

regionale: la scorsa notte è stato approvato in Consiglio regionale il mio

emendamento che inserisce nel Documento di Economia e Finanza Regionale

(Defr) il potenziamento del programma di screening del tumore al seno e

l’istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e

famiglie con mutazioni geniche germinali, per quelle donne che sono cioè

geneticamente predisposte per familiarità. E’ stato l’unico emendamento

approvato dall’aula, tra tutti quelli finora esaminati durante la maratona

notturna per il Defr; a testimonianza che ci sono temi cruciali come questo

della lotta contro il cancro al seno che, anche quando proposti

dall’opposizione, impongono un imperativo morale di convergenza”. Così la

consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

Roma, 15 ottobre 2024