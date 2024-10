[Comune Palermo] Illuminazione pubblica. Dichiarazione Giacomo Cuticchio consigliere circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 “In qualità di consigliere della VI circoscrizione, desidero esprimere la

mia profonda preoccupazione riguardo alla situazione dei pali

d’illuminazione pubblica nel nostro territorio, particolarmente dopo il

grave incidente verificatosi ieri, quando un palo è crollato,

fortunatamente senza causare vittime, ma danneggiando gravemente alcune

auto posteggiate.Questo evento segna un punto di non ritorno: non possiamo

più aspettare. È urgente che si attivino immediatamente interventi di

verifica sulla stabilità dei pali d’illuminazione, la cui manutenzione è di

competenza della Partecipata comunale AMG. La sicurezza dei cittadini deve

essere la nostra priorità assoluta. Chiedo pertanto al Sindaco e alla

Giunta di intraprendere azioni concrete e tempestive per scongiurare il

ripetersi di simili incidenti, che già troppe volte hanno messo a rischio

l’incolumità pubblica. È fondamentale che venga effettuata una verifica

completa e sistematica di tutti i pali d’illuminazione, affinché si possano

adottare le necessarie misure correttive.La nostra comunità merita di

vivere in un ambiente sicuro e protetto. Non possiamo permettere che la

negligenza nella manutenzione metta a repentaglio la vita dei cittadini.

Confido in una pronta risposta e in azioni decisive da parte delle autorità

competenti”.

Lo ha dichiarato il consigliere della VI Circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo