(ACON) ASSESTAMENTO BIS. OK AULA ART 3: RISORSE PER MONTAGNA E AGRICOLTURA

Roma, 15 Ottobre 2024

Trieste, 15 ott – Approvato a maggioranza l'articolo 3

del ddl 26 su risorse agroalimentari, forestali, ittiche e

montagna. Otto gli emendamenti presentati di cui due ritirati da

parte di esponenti delle Opposizioni, Serena Pellegrino (Avs) e

Furio Honsell (Open). La Giunta regionale ha proposto

un’integrazione della concessione ai Gruppi di azione locale

(Gal) di contributi straordinari per le spese relative al

personale oltre allo slittamento dell’applicazione delle nuove

norme sull’attivit? venatoria.

Sempre da parte della Giunta, anche la richiesta di estendere il

limite entro cui il Fondo di rotazione in agricoltura,

nell’ambito del programma Anticrisi conflitto russo-ucraino, pu?

concedere finanziamenti agevolati che vengono convertiti in

sovvenzioni attraverso la rinuncia al rientro di parte delle

quote di ammortamento degli stessi finanziamenti.

I consiglieri del gruppo Lega, Alberto Budai, Lucia Buna, Antonio

Calligaris, Elia Miani, Giuseppe Ghersinich, Emanuele Ferrari e

Maddalena Spagnolo, hanno chiesto un rimborso per gli

stabilimenti che hanno affrontato le spese per lo smaltimento dei

resti dalle macellazioni per evitare la diffusione della peste

suina africana. Buna e Calligaris si sono inoltre fatti promotori

dell’emendamento per la promozione della commercializzazione dei

prodotti tipici locali, con un contributo straordinario per la

manifestazione di valorizzazione della pitina (tipico salume

friulano) sottoscritto anche dagli esponenti delle Opposizioni,

Mentil e Carli.

Dai consiglieri del gruppo Fedriga presidente, Stefano Mazzolini,

Mauro Di Bert, Edy Morandini, Simone Polesello, Carlo Bolzonello,

Diego Bernardis, Moreno Lirutti e Carlo Grilli, ? stata avanzata

la richiesta di variazione tabellare volta a stanziare risorse

per lo scorrimento della graduatoria a sportello destinata al

finanziamento degli interventi di recupero delle ex latterie

delle zone montane da adibire a centri di aggregazione sociale e

culturale.

Un’ulteriore proposta emendativa ? stata infine presentata a

firma dei consiglieri Ferrari, Budai, Buna, Miani e Ghersinich

(Lega) per trasferire alla comunit? di montagna della Carnia

risorse per la realizzazione degli interventi di acquisto,

manutenzione straordinaria e recupero di un immobile da destinare

a foresteria, nonch? per la fornitura di arredi e attrezzature

necessarie a dotare il territorio montano della Carnia di una

struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti di

discipline sportive riconosciute dalla Federazione italiana sport

invernali (Fisi). Tale proposta, decaduta, ? stata quindi

subemendata dalla Giunta con la destinazione di 600mila euro per

l’iniziativa per l’anno in corso.

L’assessore regionale alle risorse Agroalimentari, forestali,

ittiche e montagna, Stefano Zannier, nella sua replica ha

risposto alle domande di chiarimento giunte dai consiglieri Diego

Moretti, Andrea Carli (Pd) e Rosaria Capozzi (M5S) sul supporto

finanziario ai Gal che non sono riusciti, nonostante i bandi, a

sostenere le spese per i collaboratori, sullo scorrimento delle

graduatorie per la riconversione delle ex latterie e sui tempi di

applicazione della norma sulla caccia. Zannier ha inoltre

sottolineato che i milioni di euro totali destinati ai fondi di

rotazione per le attivit? agricole sono 61.

I lavori dell’Aula riprenderanno domani alle ore 10 con l’esame

dell’articolo 4 di competenza dell’assessore Fvg a Difesa

dell’ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, per proseguire a

oltranza fino all’approvazione del ddl 26.

