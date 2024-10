Quarta edizione di “Inside the Island” a Favignana: successo di partecipazione e pubblico per il primo evento ufficiale di CrossFit in Sicilia (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Quarta edizione di “Inside the Island” a Favignana: successo di partecipazione e pubblico per il primo evento ufficiale di CrossFit in Sicilia

Grande successo per la quarta edizione di “Inside the Island”, primo evento di CrossFit ufficiale in Sicilia, svoltasi nel fine settimana a Favignana. La manifestazione, organizzata dall’associazione ASD Gianno Fitness con il patrocinio del Comune, ha registrato un’eccezionale partecipazione di atleti e pubblico. Centocinquantaquattro concorrenti, provenienti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati per due giorni in gare di resistenza e forza. Le prove, che includevano bike, corsa, ginnastica e pesistica, hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente, che ha potuto assistere alle spettacolari performance sportive in uno scenario unico.

Giuseppe Gianno, organizzatore dell’evento, sottolinea il grande successo dell’iniziativa: “Quest’anno abbiamo portato sull’isola oltre 500 persone tra atleti, allenatori, accompagnatori e familiari, che hanno avuto l’opportunità di conoscere Favignana, scoprirne le meraviglie e al tempo stesso divertirsi e competere in un contesto naturale straordinario. Abbiamo voluto dedicare questa edizione a Clemente Ventrone, nostro amato concittadino recentemente scomparso, come omaggio alla sua memoria”.

Un successo riconosciuto anche da Matteo Pozzati, Country manager di CrossFit Italia, che ha sottolineato le enormi potenzialità delle Egadi: “Favignana è un’isola che, per la sua bellezza naturale, la sua storia e la sua comunità accogliente, merita di ospitare iniziative di questo calibro”.

L’assessore comunale allo Sport Stefania Bevilacqua ha ringraziato l’organizzazione e i numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, sottolineando come eventi di questo tipo siano fondamentali per consolidare il posizionamento delle Egadi come punto di riferimento per lo sport e il turismo attivo. “Un evento di grande rilevanza – ha detto Bevilacqua, che ha anche la delega al Turismo – che non solo rafforza l’immagine della nostra isola come meta privilegiata per lo sport outdoor, ma anche promuove una nuova forma di turismo destagionalizzato, capace di portare visibilità al nostro arcipelago”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

