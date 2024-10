Nuovo Contratto del Turismo, incontro a Perugia

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Nuovo Contratto del Turismo, novità e opportunità per le imprese

Federalberghi Umbria organizza a Perugia un incontro sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo: 13 ottobre, ore 9:30, sede Università dei Sapori

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Turismo ha introdotte numerose novità per le imprese.

Federalberghi Umbria Confcommercio organizza un incontro sul nuovo CCNL per spiegare alle imprese le novità da questo introdotte e le opportunità che si aprono per chi opera nel settore alberghiero e turistico.

L’incontro ci sarà il prossimo 15 ottobre, alle ore 9:30, nella sede di Università dei Sapori (Via Fontivegge, 55 Perugia) Piano 5.

Il Focus sarà sugli aspetti normativi e retributivi, grazie al contributo tecnico degli esperti Federalberghi e Confcommercio. Interverranno anche i responsabili Federalberghi nazionale dell’Area Sindacale Angelo Candido e dell’Area Lavoro Andrea Serra.

Sarà un’occasione di confronto importante per discutere le implicazioni del nuovo Contratto sul comparto del Turismo e per rispondere a domande e richieste di chiarimento.

[Descrizione: Umbria (Copia) (Copia)]

