(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Nota Farnesina – Il Sottosegretario Silli riceve alla Farnesina la Direttrice Esecutiva del SICA: confronto su prospettive di integrazione centroamericana e su opportunità di collaborazione

Il Sottosegretario Giorgio Silli ha ricevuto oggi alla Farnesina la Direttrice Esecutiva del Sistema di Integrazione Centro Americana (SICA) Ingrid Figueroa Santamaria, in visita a Roma per partecipare al Forum Alimentare Mondiale, per un confronto su sulle tematiche di maggiore attualità dell’Organizzazione, le prospettive dell’integrazione centroamericana e i progetti di collaborazione avviati tra il SICA e il nostro Paese, anche attraverso l’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA).

Il Sottosegretario Silli ha in particolare ricordato l’impegno dell’Italia, Paese Osservatore nel SICA dal 2009, a favore di una più solida e strutturata integrazione regionale, confermando la piena disponibilità del nostro Paese ad operare in sinergia con l’Organizzazione, per affrontare le principali sfide dell’area centroamericana, tra le quali spiccano il contrasto alla criminalità organizzata, la gestione dei flussi migratori, il contrasto al cambiamento climatico e la lotta alle disuguaglianze.

Il Sottosegretario Silli ha affermato che “l’integrazione regionale dei Paesi dell’America Centrale è un tema che sta fortemente a cuore all’Italia”, aggiungendo di confidare che “l’attività del SICA, al momento fortemente rallentata a causa della mancata nomina del nuovo Segretario Generale, possa presto riprendere, con rinnovato vigore”. “L’Italia non farà mancare il proprio apporto”, ha quindi assicurato il Sottosegretario Silli.

La Direttrice Generale Figueroa, nel ringraziare il Sottosegretario Silli per l’ospitalità, ha illustrato le attività in essere dell’Organizzazione e le priorità della prossima Presidenza pro tempore costaricense che inizierà a gennaio prossimo.