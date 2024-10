Manovra, MEF: ministro Giorgetti al lavoro per la definizione, confronto con le banche, interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Al Mef il ministro Giorgetti, in vista del Cdm di domani, sta lavorando con gli uffici competenti per la definizione della manovra. Il confronto con le banche e’ in corso e andrà avanti a oltranza. Si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli. Le entrate arriveranno soprattutto da tagli e razionalizzazione delle spese e si conferma che non ci sarà aumento di tasse per le persone e le aziende.