Italia-Spagna, dopo oltre 10 anni Presidente Fontana riattiva tradizione Foro parlamentare/Video

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Medio Oriente, Mediterraneo, sfide migratorie, cybersicurezza, intelligenza artificiale, il ruolo della diplomazia parlamentare nella costruzione del dialogo e della pace. Sono alcuni dei temi affrontati dal Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nel suo intervento di apertura, a Madrid, del IV Foro parlamentare Italia-Spagna, a oltre dieci anni dall’ultima riunione, nel 2013. L’incontro rappresenta la ripresa di un’importante tradizione di confronto istituzionale tra i due Paesi, sospesa per oltre un decennio e ora rinnovata grazie alla cooperazione e all’impegno dei Presidenti, confermato già lo scorso aprile a Roma durante la visita della Presidente del Congreso de los Diputados spagnolo, Francina Armengol Montecitorio.

Nel corso dei lavori, è stato sottolineato il valore di una stretta collaborazione tra Italia e Spagna e la promozione di sinergie in ambito economico, politico e culturale. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione in settori strategici quali l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Fontana ha evidenziato come i rapporti bilaterali tra i due Paesi siano fondamentali per affrontare le sfide comuni, dalla lotta all’immigrazione irregolare alla promozione della stabilità nel Mediterraneo. In questo contesto, Fontana ha ricordato l’impegno comune di Italia e Spagna nelle missioni internazionali, con un particolare focus sulle operazioni in Libano sotto l’egida della missione UNIFIL.

I due Paesi hanno ribadito l’importanza di continuare a lavorare fianco a fianco, in ambito europeo, in particolare per: la promozione di politiche demografiche, il rafforzamento della sicurezza dell’Unione Europea, la gestione delle nuove sfide internazionali, senza dimenticare il contributo alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo, area di cruciale interesse geopolitico. In conclusione, Fontana ha espresso l’auspicio di organizzare il prossimo Foro parlamentare Italia-Spagna a Roma nel 2025, con l’obiettivo di continuare a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i Parlamenti dei due Paesi.